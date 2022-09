Esta sería la razón por la cual Meghan Markle no fue a Balmoral a despedir a Isabel ll

Se conoció en las últimas horas que la duquesa de Sussex, Meghan Markle, no viajó al castillo de Balmoral, en Escocia, para despedirse de Isabel ll, fallecida el pasado jueves, 8 de septiembre de 2022.



De acuerdo con el corresponsal de la BBC para asuntos sobre la casa real británica, Nicholas Witchell, citado por Daily Mail, Markle sí viajó al Reino Unido y en principio iba a acompañar a su esposo, el príncipe Harry, a Balmoral, pero no fue así.

La razón por la cual no viajó hasta Escocia fue por temor de no saber cómo sería recibida por la familia real.

Publicidad

“No se contaba con ese plan. Porque el jueves un portavoz del matrimonio dijo que viajarían juntos. ¿La causa? La posibilidad de no ser bien acogida. Puede que no sea muy bien recibida, para ser perfectamente sincero al respecto", aseguró Nicholas Witchell.



Entre las otras ausencias que llamaron la atención fue la de Kate Middleton, la nueva princesa de Gales y esposa del príncipe William.

Cabe recordar que tanto el príncipe Harry y Meghan Markle han tenido una relación distante con la Corona en los últimos años.