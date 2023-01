Esta sería la única grabación existente de la voz de Frida Kahlo

Fonoteca Nacional de México dio a conocer el audio. No obstante, el gobierno ha sido cauto porque no existe certeza plena de la autenticidad.

La ministra mexicana de Cultura, Alejandra Frausto, anunció este miércoles en rueda de prensa que el archivo sonoro fue hallado en la colección de Álvaro ‘El bachiller’ Gálvez y Fuentes, destacado personaje de la ‘época de oro’ de la radio mexicana.

"La voz de Frida (Kahlo) ha sido un gran enigma, una búsqueda constante (...). Hasta ahora no había una grabación de Frida Kahlo", dijo en la conferencia Pavel Granados, director de la Fonoteca Nacional, que alberga el acervo sonoro más importante de México.

En el audio se escucha una voz melodiosa y femenina.

"Es una grabación que se ha estado estudiando, una voz que podríamos llegar a la cercana conclusión, sin darlo 100% seguro, que podría ser la de Frida Kahlo", añadió Frausto.

Con acordes de guitarra de fondo, en la grabación puede apreciarse presuntamente a Kahlo leyendo un fragmento del texto que escribió en 1949 para celebrar el 50 aniversario de trayectoria artística de Rivera.

"Con su cabeza asiática, sobre la que nace un pelo obscuro, tan delgado y fino que parece flotar en el aire, es un niño grandote, inmenso, de cara amable y mirada triste", describe una voz suave y amorosa.

Según Pavel, una de las pruebas que podrían demostrar que sería la voz de Kahlo es una descripción plasmada por la fotógrafa francesa Gisele Freund en un artículo, donde escribió que "Frida fuma, se ríe, habla con una voz melodiosa y cálida".

Otra prueba, añadió Granados, es que el fragmento del texto de 1949 que se escucha en la grabación forma parte de otro recuperado por la fallecida crítica e historiadora argentina, Raquel Tibol.

"Frida es uno de los personajes más emblemáticos que tenemos en la cultura", indicó la ministra sobre Kahlo, cuya vida y obra le ha dado la vuelta al mundo.

El siguiente paso será continuar con el análisis del acervo de ‘El bachiller’ y consultar otras fuentes que puedan confirmar que la de dicha grabación efectivamente es de Kahlo.