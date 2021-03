“Está tratando de acostarse conmigo”: joven señala de acoso a Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York

La situación de Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York, se complica cada vez más por las acusaciones de presunto acoso en su contra. Una joven de 25 años, que lo señala como su victimario, habló con la cadena de televisión estadounidense CBS sobre las conversaciones que sostenían.

Las acusaciones han causado que la imagen del demócrata se haya ido a pique.

Charlotte Bennet es una de las tres acusadoras de Cuomo y es una de las primeras en dar una entrevista sobre su versión de lo sucedido.

“Es un abusador sacado de un libro. Él deja que su temperamento y rabia manden en la oficina, pero fue muy dulce conmigo por un año bajo la esperanza de que quizás, algún día, pudiera acercarse a mí y yo pensara que éramos amigos", narró.

En una ocasión, Según Charlotte, Cuomo le preguntó si ella ya había estado con un hombre mayor.

Publicidad

"Pensé: ‘está tratando de acostarse conmigo’. Estaba profundamente incómoda y tenía que salir de esa habitación cuando antes", recalcó.

También aseguró que Cuomo le recordaba todo el tiempo que había sido víctima de abuso sexual, una situación que la hacía sentir vulnerable: "Entonces decía ‘fuiste violada, abusada y asaltada’”.

Charlotte puntualizó que no recibió con buenos ojos el comunicado en el que Cuomo expresaba disculpas tras el suceso: “Yo no me estaba riendo. Y él no se estaba riendo".

Los problemas del gobernador se complican todavía más luego de que varios miembros de su partido le exigieran la renuncia.

Medios como el Wall Street Journal y el New York Times revelaron que asesores de su despacho manipularon las cifras de muertes por COVID-19 para no hacerlo quedar mal.