“¡Está viva!”: así salvaron a la abuela Ivonne en México

Socorristas dieron todo por sacarla a través de un diminuto hueco, luego de que estuvo largas horas atrapada bajo los escombros de un edificio.

El rescate se produjo poco antes de concluir las 72 horas vitales tras el sismo del martes.

Entre tanto, la angustia de los familiares aumenta en México y los socorristas hacen los últimos esfuerzos para encontrar sobrevivientes.

El terremoto deja hasta el momento un saldo de cerca de 300 muertos.

El protocolo luego de un terremoto ordena que luego de tres días la búsqueda de personas cese y la maquinaria empiece a recoger los escombros.

El tiempo se agota en México: desesperada búsqueda de sobrevivientes... En las ruinas de un edificio industrial cercano al centro histórico, uno de los 39 inmuebles colapsados, rescatistas se enfrentan al dilema extremo de seguir confiando en que haya vida o asumir que ya no hay nada que hacer.

"No tienen indicios de que haya alguien adentro pero tampoco están tan seguros para descartar que haya alguien. La cámara que metieron no tiene todo el panorama", explica Daniel Quiroz, un voluntario de 22 años.

Héctor Anguiano, un jovencito de 18 años que también se sumó al rescate usando un mazo para romper escombros, explica que la idea de demoler es rechazada de inmediato por vecinos y curiosos."Dicen que ya no hay gente (sepultada), pero cuando quieren meter la maquinaria la gente se opone", comenta Anguiano.

Tras unos minutos de silencio y al grito de "¡uno, dos, tres!", voluntarios y soldados van sacando con cuerdas trozos del edificio e incluso un automóvil.

