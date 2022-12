Estado Islámico asume responsabilidad por ataque y toma de rehenes en Bangladesh

Un grupo de hombres armados irrumpió en un restaurante del barrio diplomático de Daca al grito "Ala es Grande" y secuestró un número indeterminado de clientes la noche del viernes, anunciaron fuentes oficiales que confirmaron la muerte de al menos dos policías.

El asalto fue reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico, que habla de "más de 20 muertos de diferentes nacionalidades" según un comunicado distribuido por la agencia de noticias Amaq, cercana a la organización.

Publicidad

De acuerdo con información de fuente policial, una decena de atacantes irrumpieron hacia las 21h20 locales al grito "Allahu Akbar" (Ala es grande) en el restaurante Holey Artisan Bakery, frecuentado por diplomáticos y hombres de negocios extranjeros residentes en Banglades.

Sumon Reza, uno de los responsables del restaurante y quien pudo escapar por el techo hacia un comercio vecino, dijo que los atacantes tomaron una veintena de rehenes.

"No me queda muy claro a cuántos mataron. Tengo mucho miedo sinceramente, la mitad de los cocineros se metieron en un baño y no tenemos noticias. No sé si están vivos", dijo por su lado el chef argentino Diego Rossini, empleado del restaurant y quien también pudo fugar.

Rossini, en declaraciones a una cedena de noticias de Buenos Aires, se alegró de que "era un día un poco flojo (con poca clientela) y no había tanta gente comiendo en el restaurante. Pero fue una situación horrenda".

Publicidad

La cadena de televisión Ekattur informó que habría 40 rehenes, la mitad de ellos extranjeros.

Una fuente oficial bengalí, que reclamó el anonimato, dijo a que había varios rehenes en el restaurante, entre ellos un ciudadano italiano.

Publicidad

"Un número desconocido de personas están en el interior" (del establecimiento) afirmó un responsable de la policía local, Sayedur Rahman.

"Estamos muy preocupados porque hay rehenes" dijo la embajadora francesa Sophie Aubert, y confirmó que ese restaurante es muy frecuentado por diplomáticos y otros extranjeros residentes en Daca.

Grupos de asalto de la policía mantenían cercada la zona la madrugada del sábado. "Queremos resolver la situación de forma pacífica" dijo el jefe de las fuerzas de élite policiales, Benazir Ahmed, quien confirmó que hubo comunicación con los atacantes.

EI reivindica ataque, con "20 muertos"

El grupo yihadista Estado islámico (EI) reivindicó el tiroteo y toma de rehenes iniciado el viernes por la noche, según un comunicado de la agencia Amaq, ligado a la organización.

Publicidad

"Comandos del Estado Islámico atacan un restaurante frecuentado por extranjeros en la ciudad de Daca, en Bangladés", afirmó un comunicado de Amaq enviado por redes sociales.

El ataque causó "más de 20 muertos de diferentes nacionalidades", agregó Amaq, y añade que "los comandos tomaron rehenes".

Publicidad

Bangladesh sufre una oleada de asesinatos de defensores de la laicidad, intelectuales y miembros de minorías religiosas, que se ha cobrado más de 50 muertos en tres años.

El Departamento de Estado norteamericano anunció que según sus informaciones se trataba de un secuestro.