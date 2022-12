Estado Islámico difunde video donde, dice, se ve a piloto jordano quemado vivo

El video parecía encaminado a poner a prueba la continua participación de Jordania en la coalición militar encabezada por Estados Unidos contra el Estado Islámico. El rey de Jordania, un aliado de Occidente, ha retratado la campaña contra los extremistas como una lucha por los valores, pero los bombardeos contra musulmanes no son populares en Jordania.

El portavoz de las fuerzas armadas jordanas confirmó la muerte del "piloto héroe", teniente Muath al-Kaseasbeh y prometió venganza.

"Aunque las fuerzas militares están luto por el mártir, esto enfatiza que su sangre no se derramará en vano. Nuestro castigo y venganza serán tan grandes como la pérdida de los jordanos", declaró Mamdouh al-Ameri en un comunicado leído en la televisión jordana.

Al-Kaseasbeh, de 26 años, fue capturado en diciembre cuando su avión militar F16 cayó cerca de Raqqa, Siria, la capital de facto del autodenominado califato de la organización islámica. Fue el primer piloto de la coalición encabezada por Estados Unidos en ser capturado.

En una reunión tribal donde los familiares del piloto esperaron semanas para tener noticias de él, se escucharon cánticos contra el rey Abdulá y algunos familiares lloraron. Un tío gritó en árabe: "Recibí una llamada telefónica del jefe del estado mayor diciendo Dios bendiga su alma".

Safi, padre del piloto, estaba rodeado por familiares.

Siguiendo las exigencias de los extremistas, el gobierno jordano indicó que estaba dispuesto a entregar a Sajida al-Rishawi, una prisionera vinculada con la red terrorista al-Qaida, a cambio del piloto, pero pidió primero una prueba de vida.

The Associated Press no ha podido confirmar la autenticidad del video, el cual fue difundido en sitios milicianos y mostraba el logotipo de al-Furqan, el servicio de comunicaciones del grupo islámico. La grabación de 20 minutos de duración mostraba la hábil producción y gráficos utilizados en otros videos difundidos por el grupo.

El video incluyó supuestas imágenes del piloto con indicios de haber sido golpeado, incluso con el ojo amoratado. Al final de la grabación, se le ve vestido con un uniforme completo anaranjado y de pie dentro de una jaula en el exterior. Un miliciano enmascarado enciende una línea de combustible que lleva hasta la jaula.

El nuevo video se conoce tres días después de que el periodista japonés Kenji Goto al parecer fuera ejecutado por los milicianos. El destino de los dos cautivos estaba ligado, pero un supuesto video de Goto difundido el sábado no hizo mención del piloto.

Un mensaje de audio difundido la semana pasada, supuestamente también del Estado Islámico, sólo decía que el piloto sería ejecutado si al-Rishawi no era liberada para el jueves. La mujer enfrenta la pena de muerte en Jordania por participar en un atentado a un hotel que mató a 60 personas en 2005.

El presidente estadounidense Barack Obama dijo que si el video es auténtico, "sería un indicio más de la brutalidad y barbarie de esta organización".