Estado Islámico habría asesinado a un segundo periodista estadounidense

El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo este martes no poder confirmar la autenticidad de las imágenes, difundidas por el grupo Site Intelligence, pero aseguró que el Gobierno estadounidense está investigándolo para determinar si es verídico.

"Si hay un video que se ha publicado, será analizado muy cuidadosamente por el Gobierno estadounidense y funcionarios de inteligencia para determinar su autenticidad", dijo Earnest a los periodistas en su conferencia de prensa diaria.

El clip, titulado "Un segundo mensaje a Estados Unidos", es muy similar al difundido por el EI a finales de agosto, en el que degollaba y decapitaba al periodista estadounidense James Foley y amenazaba con matar también a Sotloff si el presidente de EE.UU., Barack Obama, continuaba con su campaña de ataques selectivos en Irak.

Las imágenes muestran a quien parece ser Sotloff vestido con un buzo naranja de cuerpo entero y arrodillado junto a un hombre encapuchado que asegura ser el mismo individuo que mató a Foley.

Antes de ser decapitado por su captor, Sotloff se dirige a Obama para decirle que está "pagando" con su vida el precio de su "interferencia" en Irak.

"¿Acaso no soy un ciudadano estadounidense? Has gastado miles de millones de dólares de los impuestos estadounidenses, y hemos perdido miles de nuestras tropas luchando contra el Estado Islámico, así que ¿dónde está el interés de la gente cuando volvemos a encender esta guerra?", indica Sotloff.

El hombre encapuchado dice después, dirigiéndose a Obama, que ha "vuelto" debido a la "arrogante" política del mandatario estadounidense contra el EI y sus ataques para defender la presa de Mosul en Irak.

Se cree que Sotloff, de 31 años y nacido en Miami, fue capturado en agosto de 2013 cerca de la frontera entre Siria y Turquía, y a lo largo de su carrera trabajó como periodista autónomo para medios como Time, World Affairs y Christian Science Monitor desde Libia, Yemen o Siria.

Familia de Sotloff pide privacidad para superar esta "horrible tragedia"

"La familia sabe de esta horrible tragedia y está de duelo en privado", dijo su portavoz, Barak Barfi.

El comunicado, de apenas dos frases, agrega que "no habrá comentarios públicos de la familia en este momento difícil".

Sotloff, de 31 años, nació en Miami y estudió periodismo en la Universidad Central de Florida. La pasada semana la madre del periodista, Shirley Sotloff, pidió a través de un video al Estado Islámico al EI a "ser misericordioso" y liberar a su hijo.

Casa Blanca, "devastada" ante el aparente asesinato de Sotloff

"Hemos visto un video que supuestamente muestra el asesinato del ciudadano estadounidense Steven Sotloff por el Estado Islámico. La comunidad de inteligencia está trabajando lo más rápido posible para determinar su autenticidad", dijo a la prensa Bernadette Meehan, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

"Si es genuino, estamos devastados por el brutal asesinato de un periodista estadounidense inocente y expresamos nuestras más profundas condolencias a su familia y amigos. Proporcionaremos más información cuando esté disponible", añadió Meehan.