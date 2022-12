Estado Islámico se reivindica atentado en metro de Londres que dejó 29 heridos

Reino Unido elevó al grado de “crítico” el nivel de alerta por terrorismo, anunció la primera ministra Theresa May.

Los hechos se produjeron pasadas las 08:00 de la mañana de este viernes, en el momento más concurrido del metro londinense, cuando no cabe un alfiler en los vagones.

La estación de Parsons Green está en el sudoeste de Londres, en el barrio de Fulham, una zona de clase media-alta.

"Nos avisaron a las 08:20 a.m.", explicó el servicio de ambulancias en un comunicado, precisando que cinco minutos después estaban ahí.

Los testigos coincidían en que había heridos, pero no se ponían de acuerdo sobre su gravedad.

Un testigo, Richard Aylmer-Hall, de 53 años, explicó a la agencia británica Press Association que vio varias personas heridas, pisoteadas en la estampida que siguió al incidente, pero que no creía que el estallido de la bolsa hubiera herido directamente a alguien.

Así fue el registro del ataque:

El gobierno británico aumentó el grado de amenaza terrorista a "crítico", el más alto en la escala, que significa que un atentado es "inminente".

"La gente verá más policía armada en el transporte público y en nuestras calles, brindando protección adicional", explicó May tras el atentado que causó este viernes 29 heridos en el metro de Londres y que fue reivindicado por la organización Estado Islámico.

"Es una medida proporcional y sensata que proporcionará seguridad y protección extraordinaria mientras continúa la investigación", añadió, mientras el/los responsables de la explosión en un tren en la estación de Parsons Green siguen a la fuga y antes de las grandes aglomeraciones del fin de semana en torno a acontecimientos deportivos.