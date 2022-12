Estados Unidos, alerta ante nevada histórica

La nevada podría sepultar a comunidades desde el norte de Nueva Jersey hasta el sur de Maine hasta con dos metros de nieve.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que la tormenta de traerá fuertes nevadas, fuertes vientos e inundaciones costeras que persistirán hasta el martes. Una advertencia de tormenta fue emitida para un tramo de 400 kilómetros (200 millas) en el noreste, incluyendo Nueva York y Boston.

"Esta podría ser una tormenta como nunca hemos visto antes", declaró el domingo el alcalde de la Ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, en conferencia de prensa.

De Blasio mostró una hoja de papel con las 10 mayores tormentas de nieve que han azotado la ciudad y afirmó que la que se avecina podría ocupar el primer lugar de la lista, que se remonta a 1872 e incluye una que dejó 68 centímetros (26,9 pulgadas) de nieve en 2006.

"No hay que subestimar esta tormenta. Hay que prepararse para lo peor", declaró el alcalde, quien hizo un llamado a los habitantes a que adelanten la hora de salida de sus trabajos.

Según las previsiones, en Boston caerán entre 46 y 61 centímetros (18 y 24 pulgadas) de nieve, y hasta 91 centímetros (tres pies) en el oeste de la ciudad, en tanto que en Filadelfia podrían precipitarse entre 36 y 46 centímetros (14 y 18 pulgadas), dijo el Servicio Nacional de Meteorología.

"Hemos anticipado totales de fuertes capas de nieve", declaró Bob Oravec, experto principal del Servicio Nacional de Meteorología en College Park, Maryland.

"Además de una fuerte nevada, con advertencias de ventisca, hay gran peligro de ventarrones que causen daños, y estas situaciones se incrementarán el lunes y el martes. Mucho viento, apilamiento y lo demás", agregó.

Es posible que se registren ráfagas de viento de 120 kph (75 mph) o más en las zonas costeras de Massachusetts, y de 80 kph (50 mph) en el interior, dijo Oravec.

Las aerolíneas ya cancelaron 1.900 vuelos el lunes, de acuerdo con la página web FlightAware. Otros 1.800 vuelos previstos para el martes también fueron cancelados.

La tormenta que durante el fin de semana dejó nieve y nieve medio derretida en el extremo noreste --la primera nevada real de la temporada en muchas zonas-- fue sólo un ensayo.

"Parece que está a punto de terminarse nuestra suerte", dijo John Paulsen mientras compraba gasolina en Nueva Jersey.

"No debo quejarme demasiado porque hemos tenido un invierno bastante benigno, pero no sé si estoy dispuesto a que de pronto tengamos unos 30 centímetros de nieve", afirmó.