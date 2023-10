Estados Unidos cuestiona comentarios de Petro sobre guerra Israel – Hamás: “No ayudan”

En las últimas horas, el Departamento de Estado de los Estados Unidos desestimó los comentarios que el presidente Gustavo Petro ha hecho en X en medio de la guerra entre Israel y Hamás . Entre otras cosas, el mandatario colombiana ha dicho que Gaza le recuerda los campos de concentración en Auschwitz y que autoridades israelís se pronuncian como lo hacían los nazis durante el holocausto.



Vedant Patel, portavoz adjunto del Departamento de Estado de EE. UU., comentó al respecto: “No, eso no es cierto, y ese tipo de comentarios de otros líderes ciertamente no ayudan y no son indicativos de lo que realmente está sucediendo. Israel tiene todo el derecho de defenderse, el terrorista que llevó a cabo este ataque debe rendir cuentas. Esperemos plenamente que nuestros socios israelíes coordinen su respuesta con el derecho internacional, por lo que este tipo de comentarios del presidente Petro, u otros, no ayudan ni reflejan las circunstancias en el terreno”.

Desde Washington también se envió un mensaje a todos aquellos líderes que no han condenado contundentemente los atentados terroristas de Hamás, entre esos, Gustavo Petro.

“Petro demuestra una malicia increíble o una ignorancia tremenda”: director de museo del Holocausto

Otras de las críticas al presidente Petro surgieron desde el Centro Mundial de Conmemoración de la Shoá. Su director, Dani Dayan, se pronunció luego de que el jefe de Estado comparara los ataques a la Franja de Gaza por parte de Israel con lo que ocurrió en los campos de Auschwitz bajo la Alemania nazi, durante la Segunda Guerra Mundial.

Publicidad

“Está demostrando una malicia increíble o una ignorancia tremenda, y yo sospecho que está mostrando las dos al mismo tiempo”, afirmó.

En diálogo con Blu Radio , el funcionario expresó que “no solo los israelíes, no solo los judíos tenemos que sentirnos agraviados por estos dichos del presidente de Colombia, sino toda persona decente”.

“Auschwitz fue un campo de exterminio. La Alemania nazi creó una línea de ensamblaje de exterminio. Más de un millón de judíos fueron exterminados industrialmente. Comparar eso con cualquier otra cosa, por supuesto con una defensa que Israel está haciendo estos días a una agresión gravísima por parte del Hamás en la Franja de Gaza, es una afronta a las víctimas, a los sobrevivientes del infierno que se llamó Auschwitz y a toda persona decente”, insistió.

Publicidad

Sobre la visita que el mandatario colombiano dijo haber hecho al museo del Holocausto, Dayan cree que es posible que Petro “no entendió absolutamente nada de lo que vio allí, no entendió lo que eran esas escaleritas que llevaban a las cámaras de gas, donde la gente desnuda -hombres, mujeres, niños, ancianos- eran gaseados hasta su muerte y luego cremados, y les sacaban antes de ser cremados los dientes de oro para usarlos, les cortaban el pelo para usarlos industrialmente. O no lo entendió o se negó a verlo”.

“Hay dos posibilidades: que el presidente Petro está demostrando una malicia increíble o una ignorancia tremenda, y yo sospecho que está mostrando las dos al mismo tiempo”, subrayó.

Así mismo, fue enfático en decir que “cualquier comparación con el Holocausto es un agravio a las víctimas, es un agravio a la verdad histórica, es un agravio a los sobrevivientes”.

Por otro lado, Dayan se refirió a la expresión “neonazi” usada por el mandatario colombiano.

Publicidad

Según una publicación de Gustavo Petro en su cuenta de X, “ahora los neonazis quieren la destrucción del pueblo, de la libertad y de la cultura palestina”.