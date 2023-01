Estados Unidos denegó visa a la novia del primer ministro británico, Boris Johnson

El rechazo se debería a una reunión que tuvo Carrie Symonds con el autoproclamado presidente de Somalilandia, Muse Bihi Abdi, lo que no agradó a Washington.

El país americano ha negado el permiso de entrada a la novia de Boris Johnson, que tenía previsto viajar en los próximos días para trabajar con un grupo ambientalista.

Según el diario Daily Mail, Carrie Symonds, de 31 años, pudo ser bloqueada por haberse encontrado el año pasado con el autoproclamado presidente de Somalilandia, un territorio que Estados Unidos considera parte de Somalia.

Antes de viajar a Estados Unidos, los ciudadanos británicos deben pedir una autorización electrónica que les conceda la estancia en el país durante 90 días.

Sin embargo, aquellos que han visitado Somalia a partir de marzo de 2011 se enfrentan a la posibilidad de no ser admitidos, según advierte la página web de la embajada estadounidense en el Reino Unido.

Aunque Symonds vive con Boris Johnson, no ocupa un cargo oficial, por lo que un portavoz del ejecutivo se ha negado a comentar su situación.

La joven, que abandonó su trabajo en el departamento de relaciones públicas del Partido Conservador en 2018, intervino el pasado viernes en una feria de ornitología en Glastonbury, Inglaterra, donde defendió medidas para atajar la crisis climática.