Estados Unidos descertificará a Colombia si no controla cultivos ilícitos

Así lo anunció el presidente Trump en un memorando sobre cultivos ilícitos enviado al Secretario de Estado. Es un revés en las relaciones con ese país.

Según el memorando enviado al secretario de Estado, sobre los países de mayor producción de drogas ilícita, se destaca que “el gobierno de Estados Unidos consideró seriamente designar a Colombia como un país que ha fallado en cumplir con sus obligaciones bajo los acuerdos antinarcóticos internacionales, debido al incremento extraordinario de los cultivos de coca y la producción de cocaína en los últimos tres años, incluyendo niveles de cultivos récord de los últimos doce meses”.

En este mismo documento se asegura que la única razón por la que el gobierno estadounidense no incluye a Colombia en esta lista, en la que figuran países como Venezuela y Bolivia, es por los esfuerzos que realiza la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en la lucha antidrogas, pero no descarta esta opción a futuro si no hay mejoras en el asunto.

Críticas similares pronunció este martes el secretario adjunto de Estados Unidos para la Lucha Antidrogas, William Brownfield.

"Mi opinión personal es que el gobierno de Colombia y su presidente, un hombre al que admiro y respeto y que durante diez años he considerado un amigo, se concentraron en los últimos seis años abrumadoramente en las negociaciones de paz, en el acuerdo de paz. Por definición, se enfocaron menos en el tema de drogas y de narcotráfico”.

Por su parte, el gobierno Colombiano asegura que se encuentra “extrañado por la determinación”. La canciller María Ángela Holguín confirmó que hablará con el presidente Juan Manuel Santos y el ministro de Defensa para analizar la declaración de Donald Trump a su Secretario de Estado.

La Casa de Nariño insiste que sí están cumpliendo con los compromisos en materia de la lucha contra las drogas. Destaca que de las 100.000 hectáreas de cultivos de coca ya han sido erradicadas 36.000. También afirma que están de tras de alias ‘Otoniel’ cabecilla del Clan del Golfo.