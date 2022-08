Estados Unidos habría dado de baja al máximo líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri

Estados Unidos mató al jefe de Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri, según medios estadounidenses, en lo que la Casa Blanca anunció este lunes, primero de agosto de 2022, como una operación "exitosa" contra un objetivo en Afganistán.



Medios como el The New York Times, Washington Post y CNN informaron sobre la identidad del objetivo, citando fuentes no identificadas. El presidente Joe Biden va pronunciar un discurso televisado sobre la operación en la noche de este lunes.

"Durante el fin de semana, Estados Unidos llevó a cabo una operación antiterrorista contra un importante blanco de Al Qaeda en Afganistán. La operación fue exitosa y no hubo víctimas civiles", informó un alto cargo estadounidense.

Este anuncio se produce casi un año después de la caótica retirada de las fuerzas estadounidenses de Afganistán, que permitió a los talibanes recuperar el control del país 20 años después de ser derrocados.



A mediados de julio, Estados Unidos anunció que mató al líder del grupo Estado Islámico (EI) en Siria, Maher al Agal, durante un ataque con drones, una operación que "debilitó considerablemente la capacidad" de la organización "para preparar, financiar y llevar a cabo operaciones en la región", afirmó un portavoz militar estadounidense.

Ayman al-Zawahiri se hizo cargo de Al Qaeda después de que las fuerzas estadounidenses mataran a Osama bin Laden en 2011. Se le acusó de ser el autor intelectual de los ataques del 11 de septiembre de 2001 que mataron a casi 3.000 civiles y ha estado prófugo desde entonces.