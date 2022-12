Estados Unidos le dio la espalda al mundo: Macron tras decisión de Trump sobre acuerdo climático

El presidente francés dijo que cometió un error para el futuro del planeta e hizo un particular llamado a los científicos de EE. UU.

En una conversación telefónica previa de cinco minutos Macron había dicho a Trump que se podía "discutir" pero que "nada en los acuerdos de París es negociable", informó una fuente de la presidencia francesa.

Trump anuncia que Estados Unidos se retirará del Acuerdo de París |... El Acuerdo de París apunta a limitar el alza de la temperatura global "por debajo de 2ºC" con respecto a la era pre-industrial.

En su alocución el presidente francés hizo un llamado a los "científicos, ingenieros, emprendedores y ciudadanos comprometidos" estadounidenses a que viajen a Francia para trabajar en "soluciones concretas para el clima".

A quienes "la decisión del presidente de Estados Unidos les haya decepcionado, encontrarán en Francia una segunda patria", afirmó Macron.

"Francia no va a dar la espalda a los estadounidenses, Francia no va a abandonar el combate", agregó.

Concluido a finales de 2015 en la capital francesa bajo los auspicios de la ONU, este acuerdo tiene por objetivo limitar el ascenso de la temperatura mundial reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero.