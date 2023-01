Estados Unidos le ofrece a Maduro un indulto para que deje el poder

El asesor de EE. UU. para América Latina, Mauricio Claver-Carone, asegura que le han hecho llegar la oferta a través de personas en las que el presidente confía.

Justo cuando se cumplen 6 meses desde que Juan Guaidó juramentó como presidente interino de Venezuela, Estados Unidos le plantea a Nicolás Maduro un indulto, con la posibilidad de que abandone el país de manera pronta y pacífica a cambio de no tener persecuciones ni represalias.

“Ya lo hemos comunicado indirectamente, con personas con quien él confía. Es importante que también los países del Grupo de Lima hagan lo mismo, y seguiremos comunicándolo, pero eso no es una negociación”, indicó Mauricio Claver-Carone, asesor de EE. UU. para América Latina.

Según el encargado de asuntos latinoamericanos de la casa blanca, Maduro tiene dos opciones: aceptar las garantías que le ofrecen para dejar el poder, o enfrentarse a la justicia tanto internacional como estadounidense.

“Si él acepta, y le interesan esas garantías para que pueda salir del país, el cómo, el cuándo y el dónde lo negociaríamos sin problema” agregó Claver-Carone.

Pero el asesor aseguró, que el plazo para una salida pacífica se está acabando y que aún se necesita que más militares venezolanos se sumen para poner fin al régimen y a la crisis que se vive en el país.

“Se lo seguiremos pidiendo, lo hacemos públicamente y lo hacemos a puertas cerradas. Confiamos en que puedan recurrir a su rol institucional y que no se conviertan en el peor escuadrón de la muerte del siglo XXI, que es en lo que quiere Nicolás Maduro que se conviertan”, añadió el funcionario.

En entrevista con el diario The Miami Herald, un alto funcionario estadounidense, que pidió no ser identificado, aseguró que a Maduro le llegó el momento de decidir y que Estados Unidos está dispuesto a cerrar este capítulo pero que el tiempo se está acabando, porque incluso la ONU creó un caso que podría usarse en su contra en la corte penal de La Haya.