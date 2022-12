Estados Unidos no reveló documentos “sensibles” sobre el asesinato de John K. Kennedy

De los 3.100 que serían liberados, se difundieron 2.891 por petición de la CIA y el FBI. Trump dio seis meses para recibir explicación.

Expertos en la materia no esperan ninguna revelación explosiva o una información que entierre las teorías de conspiración sobre el asesinato del presidente Kennedy 25 años después.

No obstante, la avalancha y variedad de documento prometen mantener ocupados a los aficionados: desde memos del director del FBI a entrevistas con testigos en Dallas que dieron pistas tras el asesinato, un hito en la historia de Estados Unidos.

Algunos se extienden hasta los años 70 e incluyen notas manuscritas difíciles de leer.

"Los estadounidenses esperan -y merecen- que su gobierno les otorgue el mayor acceso posible" a esos expedientes "para que la opinión pública finalmente se informe ampliamente sobre todos los aspectos de este evento crucial", escribió Trump en un memorando oficial.

Pero el mandatario señaló que acordó retener temporalmente algunos archivos relacionados con el asesinato para ser revisados.

Fuentes del gobierno, que solicitaron mantener el anonimato, dijeron que la mayoría de las solicitudes de revisión vinieron de la CIA, el FBI y otras agencias.

"Departamentos ejecutivos y agencias me propusieron que cierta información debe continuar siendo editada por razones de seguridad nacional, legal y de política exterior", dijo Trump.

"No tuve otra opción -hoy- sino aceptar esas ediciones a fin de no ocasionar un daño potencialmente irreversible a la seguridad de nuestra nación", agregó.

El mandatario les dio seis meses para exponer las razones que justifiquen la retención de esos documentos, según los funcionarios.

"Hay información sensible en esos archivos", subrayó un responsable, principalmente relacionada con informantes y su participación en las investigaciones.

La decisión de divulgar los archivos está en sintonía con una ley del Congreso de octubre de 1992, que requería que los documentos sobre el asesinato del joven presidente que están en los archivos nacionales se hicieran públicos en su totalidad 25 años después.

Las teorías conspirativas sobrevivirán

Uno de los documentos incluye la transcripción de una conversación dos días después del magnicidio con el entonces director del FBI, Edgar J. Hoover.

Hoover dijo que el FBI informó a la policía de una amenaza contra la vida de Lee Harvey Oswald la noche antes de que Oswald fuese asesinado. Pero la policía no tomó medidas, dijo Hoover.

La Comisión Warren, creada pocos días después de la muerte del carismático presidente, concluyó en 1964 que Kennedy fue asesinado por un francotirador solitario, el exmarine Lee Harvey Oswald.

Ese veredicto no logró nunca terminar con la especulación de que existía un siniestro y complejo complot para asesinar al 35º presidente de Estados Unidos.

Cientos de libros y películas, como "JFK" de Oliver Stone (1991), han alimentado la teoría de la conspiración, señalando a rivales de la Guerra Fría como la Unión Soviética o Cuba, la mafia e incluso al vicepresidente Lyndon B. Johnson.

"Muchas personas piensan que con estos documentos van a tener la solución definitiva para este caso", dijo Gerald Posner, autor del libro "Caso Cerrado", en donde se llega a la conclusión de que en realidad Oswald actuó solo. Sin embargo advirtió: "eso no va a pasar".

Sin embargo, se piensa que podrían surgir nuevos elementos sobre un intrigante capítulo en la vida de Oswald: su viaje a Ciudad de México unas siete semanas antes del asesinato donde, otros archivos desclasificados revelan, se reunió con espías rusos y cubanos.

Esos espías "tenían motivos para desear la muerte de Kennedy", dijo la AFP Philip Shenon, autor del libro "Un hecho cruel e impactante: la historia secreta del asesinato de Kennedy".

La CIA y el FBI podrían estar bloqueando información para ocultar sus fallas, dijo Larry Sabato, analista político y autor de "El Medio Siglo de Kennedy".

"Tenían todos los indicios de que Oswald era un inadaptado social y un sociópata" pero ninguna agencia advirtió al Servicio Secreto, encargado de la seguridad presidencial, dijo.

Oswald había desertado a la Unión Soviética en 1959, pero regresó a Estados Unidos en 1962.

Fue asesinado dos días después de matar a Kennedy por el dueño de un club nocturno, Jack Ruby, mientras era escoltado por policías.

