Estamos dispuestos a morir para defender la Constitución: Ejército venezolano respalda a Maduro

Las afirmaciones las hizo el ministro de esa cartera tras las declaraciones de Juan Guaidó sobre supuestas rupturas en cadena de mando.

“Hay que decirle todos los días al pueblo de Venezuela que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ama profundamente las ideas del comandante Hugo Chávez”, expresó Vladimir Padrino.

En contexto: “Está rota la cadena de mando”: Juan Guaidó revela cómo funcionaros del Sebin lo dejaron libre Entre tanto, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional aseguró que el llamado de la oposición no es a un golpe de Estado. “Nosotros no estamos llamando desde ningún punto de vista a una asonada militar”, dijo Édgar Zambrano.

Desde la posesión del segundo periodo de Nicolás Maduro, la comunidad internacional se ha mostrado dividida ante el reconocimiento de su nuevo mandato.

Gobiernos de derecha como el del presidente brasileño Jair Bolsonaro y el de Argentina, Mauricio Macri, rechazan el mandato de Maduro.

Por su parte, Rusia volvió a respaldar al mandatario venezolano. El ministro de Relaciones Exteriores de ese país afirmó que el hecho de que EE. UU. quiera reconocer al presidente del parlamento como el presidente de Venezuela y no a Maduro es su estrategia habitual de ejercer la política.