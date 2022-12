‘Estamos Unidos Mexicanos’: el superconcierto que reunió a grandes artistas tras terremotos

Cantantes como Juanes, Julieta Venegas y Bunbury reunieron ayudas para víctimas. Shakira, Coldplay, Enrique Iglesias y JLo enviaron saludos de solidaridad.

En el evento realizado en el Zócalo de Ciudad de México, denominado "Estamos Unidos Mexicanos", participaron también Miguel Bosé, Pepe Aguilar, Chayanne y Jarabe de Palo.

Al cartel se sumaron en participaciones a distancia el legendario músico británico Roger.

El exmiembro de Pink Floyd interpretó vía streaming el clásico "Wish You Were Here". Además, se esperaba que la banda que lidera Chris Martin estrenara una canción vía streaming desde su concierto en San Diego, California.

Las ganancias del tema de Coldplay serán destinadas a las labores de socorro en México y otras partes del mundo.

"Somos un país fuerte que va a salir adelante (…) Necesitamos reconstruirnos emocionalmente, que es lo más importante, pero también reconstruir nuestras casas, nuestros espacios, nuestra autoestima", expresó emotiva la cantautora mexicana Julieta Venegas, durante su actuación.

"Lo que yo creo que sí nos toca ver es la unión que tenemos después de esta tragedia, y de alguna manera también volcarla y fijarnos en los gobernantes, en cómo se desaparecen en los momentos de crisis", añadió la ganadora de seis Latin Grammy.

Por su parte, el astro colombiano Juanes, dijo que lo que vio en las últimas semanas tras el sismo "es inspirador".

"Sigan donando hasta que la última persona recupere su casa", agregó.

Hasta uno de los dos escenarios montados en el Zócalo, también llegó Frida, la perra rescatista que conquistó a México tras el sismo del 19 de septiembre, acompañada por un grupo de brigadistas para honrar la memoria de quienes perdieron la vida en el terremoto.

"Estamos Unidos Mexicanos" es la respuesta de un sector de la comunidad artística iberoamericana para reconfortar y alentar a México, sacudido por dos sismos en un mes: el del 7 de septiembre, que golpeó principalmente al sureño estado de Oaxaca, y el del 19, que afectó sobre todo a la capital.

El evento, que reunió a cerca de 300.000 personas, promovió el apoyo a cualquier forma de ayuda o donativo, sin estar relacionado a una fundación específica, aunque algunos organismos no lucrativos presentes fueron Hábitat para la humanidad, Love Army México, Save The Children México, Unicef México y Brigada de rescate topos Tlatelolco.