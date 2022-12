Este cachorro le salvó la vida a un bebé chino que fue sepultado vivo

Paseaba con su amo cuando de repente escarbó frenéticamente en la tierra. El hombre creyó que buscaba un hueso y quedó horrorizado con el hallazgo.

Los hechos se registraron en la provincia china de Hunan. De acuerdo con la versión del propietario de la mascota, Yang Jiali, el pequeño yacía en medio de una zanja envuelto en un pañolón blanco.

Según las investigaciones de las autoridades del país asiático, el bebé padece una grave enfermedad que no ha sido especificada. Esto, al parecer, habría motivado que los padres lo sepultaran al creer que estaba muerto.

De acuerdo con un dictamen médico citado por el tabloide inglés The Sun, el pequeño estaba helado, pálido y tanto su respiración como frecuencia cardiaca eran mínimas.

Hasta el momento los padres del bebé no se han acercado al hospital para saber de su salud. El menor se encuentra en estado crítico pese a los esfuerzos de los médicos.



Paradójicamente, la provincia de Hunan, en el centro de China, es escenario de continuos decomisos de carne de perro, la cual es apetecida y consumida allí.