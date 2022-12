Este conductor maneja desde hoy los destinos de Venezuela

Nicolás Maduro hizo entrada al hemiciclo de la Asamblea Nacional, a las 7:37 p.m., hora de Venezuela. El líder chavista saludo a varios de los líderes y representantes políticos presentes.

En el recinto se hizo presente Rafael Correa, presidente de Ecuador.

"Es un momento que ninguno de nosotros quisiese vivir pero si Hugo Chávez nos estuviese dando instrucciones nos habría dicho no parar ni un instante", dijo Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, al abrir la sesión extraordinaria.

"No vamos a caer en chantajes de ningún tipo", dijo Cabello al leer el artículo de la Constitución venezolana sobre la falta temporal o absoluta del presidente para, según él, hacer claridad sobre la legalidad de la posesión de Nicolás Maduro.

De acuerdo con el presidente de la Asamblea, ante la falta absoluta del presidente, en los dos primeros años de Gobierno, le corresponde al vicepresidente o vicepresidenta ejecutiva asumir el poder.

"No creo que los sectores de la oposición no se hayan dado cuenta de que el presidente Chávez tenía 14 años de posesionado", explicó la cabeza del parlamento venezolano a las críticas de ciertos sectores en cuanto a que el presidente no tomó posesión para este nuevo mandato y debía ser Cabello, precisamente, quien tendría que asumir el poder.

Inmediatamente, procedió a tomar juramento a Maduro. "Juro a nombre de los pueblos indígenas (...), en nombre de la lealtad absoluta al comandante Chávez", dijo el líder chavista al aceptar el cargo.

En su discurso de posesión, el presidente encargado recordó todo el proceso de la enfermedad de Hugo Chávez y como, en medio de este, le aseguró que debía asumir la presidencia y convocar a elecciones.

El nuevo presidente encargado anunció la designación como vicepresidente ejecutivo de Jorge Arreaza, yerno del fallecido jefe de Estado Hugo Chávez y quien se venía desempeñando como ministro de Ciencia y Tecnología.

De sindicalista a presidente

De origen humilde, Nicolás Maduro trabajó durante varios años como conductor de transporte público, en donde escaló posiciones como sindicalista.

Fue en esos años donde conoció al joven coronel Hugo Chávez Frías. Al tomar posesión, Maduro recordó esa larga amistad y el apoyo que su familia le dio al fallecido mandatario durante sus años de encarcelamiento.

Agregó que nunca aspiró a ser presidente, pues "confiaba en él", refiriéndose a Chávez.

Durante su posesión, el nuevo presidente también tuvo tiempo para recordar a su familia y a su esposa, Cilia Flores, quien se desempeña como Procuradora General. A ella le agradeció estos años de compañía y apoyo.