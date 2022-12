Este cubano llegó a Miami tras huir de la isla en una tabla de surf

Un joven cubano desafió a la naturaleza y logró cruzar el estrecho de la Florida a bordo de una tabla de windsurf. La odisea duró cuatro días, durante los cuales sobrevivió apenas con una botella de agua y algunos dulces.

La proeza fue alcanzada por Jorge Armando Martínez. Tras negociar con un extranjero un equipo de surfing en cuba, decidió lanzarse al agua el 18 de febrero. El joven asegura que Dios le limpió el mar y que gracias a eso pudo sobrevivir, ya que su equipo se dañó y solo quedó con la tabla.

"Amarré la mochila con el agua que era lo más importante. Empecé a dar remo con la brújula y a orientarme. No tenía GPS, solo con lo que había estudiado, el sol, las estrellas", relató.

Durante su travesía, Martínez declaró que su mayor temor era agotar las pocas provisiones. "Los caramelos debido al sol, se estaban derritiendo. Me comía un caramelo y cuando lo comia, ya no tomaba agua, los estaba turnando", afirmó.

Así, el hombre remó durante tres días, hasta cuando fue hallado por unos pescadores en una isla en el estrecho de la Florida. Ahí, gracias a la ley de ajuste cubano, ya estaba al otro lado. De inmediato fue auxiliado por las heridas que traía de 4 dias a sol y a mar.

María Elena Haramboure conoció la historia del cubano por televisión y decidió recibirlo en su casa. En el hecho medió una particular coincidencia, cuenta la mujer: "cuando llegó aquí, figurate, mis hijos, yo tuve tres varones y perdí uno que se llamaba Jorge".

Martínez salió con dos amigos más. Uno de ellos falló en el intento y está en Cuba. El otro cruzó en 9 horas.