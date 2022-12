Este hombre vivió como ermitaño durante 27 años

Knight fue capturado el pasado martes luego de ser grabado en la cocina de un campamento mientras llenaba su maleta con alimentos.

Este hombre, que asegura no haber tenido contacto verbal con humanos desde los años 90, vivía en una carpa improvisada en medio del bosque. Según las autoridades, cocinaba con propano robado y tenía un viejo radio para escuchar noticias y emisoras de rock.

En las noches de invierno, que alcanzan los -12 C°, se metía en muchos sleepings pues no utilizaba el propano para hacer fuego y calentarse.

Christopher Knight se había convertido en un mito en Maine. Abuelos, adultos y jóvenes hablaban sobre el sujeto que vivía en el bosque, pero realmente pocos sabían si realmente existía.

Según el portal de The Guardian, el hombre fue hallado a sus 47 años y fue multado únicamente por los robos cometidos en el campamento Pine Tree. Sin embargo, varios medios señalan que es acusado de más de 1000 hurtos.