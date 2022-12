Este ladrón le robó el corazón a miles de mujeres en redes sociales

Su nombre es Jeremy Meeks y desde que apareció en la página de Facebook de la Policía de Stockton, California, miles de mujeres le dieron "me gusta" y le hicieron todo tipo de propuestas. En total, el supuesto criminal acumula 70 mil likes.

De acuerdo con las autoridades, Meeks es un exconvicto y cayó por posesión ilegal de armas. Lo que no esperaban las autoridades es que la acogida dentro del género femenino fuera tal que despertara una cascada de cerca de 20 mil comentarios.

La imagen, además, ha sido compartida 8.740 veces y sigue sumando.

Estos son algunos de los comentarios que despertó el señalado criminal

"Soy lesbiana y creo que es sexy", dijo una comentarista.

"Les presento a mi futuro marido pandillero", escribió otra.

"No me importaría ver el arma que lleva consigo", refirió una más divertida.

"Lástima que él ha elegido el camino equivocado. Es realmente hermoso", opinó una mujer identificada como Melodie.