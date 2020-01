Este video muestra que avión de Ukraine Airlines fue derribado, asegura The New York Times

El clip se conoce luego de que Canadá advirtiera que, según fuentes de inteligencia, Irán impactó la aeronave. Trump también habló de “sospechas” al respecto.

Este es el video que obtuvo The New York Times:

En redes sociales también circula este otro video, pero su autenticidad no ha sido verificada.

Horrific vid of the Boeing 737 of #Ukraine airline w/ 180 passengers burning in the sky & crashing just outside of #Tehran mins after taking off. #Iran is having a really dark day. Over 60 killed in the stampede, then scare of an all out war and now this. pic.twitter.com/Qvtf5hdwkg https://t.co/OGz90NdeH0

— Bahman Kalbasi (@BahmanKalbasi) January 8, 2020