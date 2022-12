“Esto no es una elección, son ejercicios militares”: rechazan comicios anticipados en Venezuela

Maduro partiría con ventaja para ser reelegido, mientas que oposición no contará con Capriles ni Leopoldo López porque fueron inhabilitados por el Gobierno.

Entre tanto, postulan sus nombres precandidatos como Henry Ramos Allup y el exgobernador del estado Lara, Henri Falcon. También suena, como un ‘outsider’ de la política, Lorenzo Mendoza, el presidente de empresas Polar.

“Tenemos que tomar una decisión, una sola, una. No hay chance si no hay unidad. No existe”, declaró frente al anuncio Henrique Capriles.

“Esto no es una elección, son ejercicios militares”, criticó la opositora María Corina Machado.

Aspiración oficialista

Nicolás Maduro se pronunció sobre su postulación en un acto con trabajadores.

"No les voy a fallar. Asumo la candidatura presidencial para el período 2019-2025. Seré el candidato de la clase obrera venezolana y seguiré siendo el presidente de los humildes", afirmó.

Sumada al control institucional ejercido por el gobierno, la decisión estratégica de adelantar los comicios volvió a colocar al sucesor de Hugo Chávez en posición favorable frente a una oposición dividida y fragilizada.

Maduro vuelve a recuperar la iniciativa en el ajedrez electoral, a pesar del creciente aislamiento internacional que padece Venezuela --a excepción notable del respaldo que sigue recibiendo de Rusia y China-- tras las sanciones impuestas por la Unión Europea.

Rechazo internacional

Estados Unidos rechazó el llamado a elecciones presidenciales anticipadas y a través de una declaración del Departamento de Estado respaldó al Grupo de Lima, que ya había condenado el adelanto de los comicios.

La televisión gubernamental comenzó a difundir audiovisuales que exaltan su figura, mientras se espera que el Consejo Nacional Electoral (CNE) defina la fecha exacta.

Maduro pidió que sea pronto: "Si estuviera en mis manos, las haría este domingo".

"La derecha observa en el horizonte el panorama de la derrota", aseguró este miércoles el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez.

Maduro se declaró preparado para buscar la reelección, después de que la oficialista Asamblea Constituyente, que gobierna con poder absoluto, adelantara el martes la votación, que tradicionalmente es en diciembre.

El mandatario socialista, de 55 años, enfrenta una impopularidad del 70%, según la encuestadora Delphos, pues parte de la población lo asocia con la hiperinflación y la escasez de alimentos y medicinas.

Pero los expertos ven a Maduro, quien entre abril y julio pasado sorteó protestas que dejaron 125 muertos, como candidato firme. El 4 de febrero formalizará su candidatura.

Entre tanto, la oposición alista un mecanismo que le permita decantarse por un aspirante sólido que encare la aspiración del gobernante venezolano:

