“Esto se parece a lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki”, dijo el gobernador de Beirut

De acuerdo con la Agencia Nacional de Noticias (ANN), la explosión se produjo en un almacén de explosivos del puerto de Beirut y fue precedida de un incendio en un hangar de silos de trigo del puerto.

“Hubo un incendio, los bomberos vinieron a apagarlo, luego ocurrió la explosión y desaparecieron. Los estamos buscando”, aseguró Marwan Abboud sobre lo sucedido.

El gobernador de Beirut contó que la explosión “se parece a lo que sucedió en Japón, en Hiroshima y Nagasaki. Eso es lo que me recuerda. En mi vida no he visto destrucción a esta escala”.

Tras el incidente, el primer ministro libanés, Hasan Diab, declaró este miércoles "día de luto nacional por las víctimas de la explosión del puerto de Beirut".

Sin embargo, las autoridades no han ofrecido aún una cifra exacta de víctimas, varias horas después de que se produjera la deflagración en un almacén de material explosivo en el puerto de la ciudad mediterránea.

Se habla en principio de 50 muertos y más de 2.750 heridos como resultado de la explosión.

La Cruz Roja desplegó más de 30 equipos para atender a los afectados y ha pedido a las ambulancias de todo el país que acudan a la capital, tal y como dijo a través de su cuenta oficial de Twitter.

Al mismo tiempo, centros hospitalarios y usuarios en las redes sociales están pidiendo donaciones de sangre urgentemente y otros afirman que los hospitales están desbordados.