Esto ya no tiene nombre: ¿qué hace el mundo mientras matan a niños en Siria?

Crece el dolor por la muerte de 40 personas en Duma, incluidos 14 pequeños, tras un presunto ataque químico. Las imágenes estremecen e indignan.

Londres, Francia, China, EE. UU. y México, entre otros, piden investigar “urgentemente” el bombardeo.

El papa Francisco, por su parte, sostuvo que “no hay una guerra buena o una guerra mala y nada, nada puede justificar tales instrumentos de exterminio contra la población”.

"Recemos para que los responsables políticos y militares elijan el otro camino, el de negociación, el único que puede llevar a la paz y no a la muerte y destrucción", añadió, tras rezar el Regina Coeli que sustituye al Ángelus en tiempo de Pascua.

Reino Unido

El Gobierno británico indicó que analizará "varias opciones" si se verifica el uso de armas químicas el sábado en la ciudad siria ubicada en Guta Oriental.

En un comunicado divulgado por Downing Street -despacho oficial de la primera ministra, Theresa May-, un portavoz apuntó que "los responsables (del incidente, que se saldó con decenas de muertos) deben rendir cuentas ante la justicia".

Agregó, además, que desde el Ejecutivo de Londres "trabajan con rapidez" junto con sus aliados "a fin de establecer una posición común".

La dirigente conservadora tiene previsto abordar este asunto durante las entrevistas que mantendrá con sus homólogos de Suecia y Dinamarca en su visita a Escandinavia, en la que tratará temas como la amenaza que plantea Rusia a la seguridad internacional, el comercio y el brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE).

El Gobierno británico está dispuesto a participar en "una propuesta de acción donde el Reino Unido pueda ser útil", estudiando "varias opciones", según comentó el portavoz, si, "como ya dijo el titular de Exteriores (Boris Johnson) en febrero, ha habido un empleo claramente verificado de armamento químico".

La misma fuente no quiso referirse a "situaciones hipotéticas", en cuanto a una posible acción militar.

Por su parte, el titular británico de Asuntos Exteriores también pidió una "respuesta internacional robusta" al presunto ataque con armamento químico en Siria.

Durante una llamada telefónica de Johnson a su homólogo francés, Jean-Yves Le Drain, el jefe de la diplomacia británica "subrayó la urgente necesidad de investigar lo ocurrido en Duma y asegurar que hay una respuesta fuerte y robusta de la comunidad internacional".

Según el citado portavoz, a lo largo de la charla, ambos políticos "observaron que investigadores internacionales bajo mandato del Consejo de Seguridad de la ONU habían encontrado responsable al régimen (sirio) de (Bachar) Al Asad de emplear gas venenoso en al menos cuatro ataques separados desde 2014 y acordaron que los responsables de este ataque deben rendir cuentas ante la justicia".

"Ambos condenaron el uso de armamento químico por cualquier persona, en cualquier lugar, y acordaron trabajar juntos para defender la Convención de Armas Químicas y asegurar que no hay impunidad para los que emplean esas armas bárbaras", dijo.

Los dos políticos convinieron en que la reunión que se celebra en Nueva York del Consejo de Seguridad de la ONU será "un importante próximo paso a fin de determinar la respuesta internacional y en que debe haber varias opciones sobre la mesa".

Tras el ataque, la UE ha reclamado a Irán y Rusia que utilicen su influencia sobre el presidente sirio, Bachar al Asad, para frenar la escalada de la violencia.

China

El Gobierno de China pidió una investigación "justa y razonable" en el marco de las Naciones Unidas para determinar responsabilidades en el presunto ataque con armas químicas perpetrado el sábado en la ciudad siria de Duma, en Guta Oriental, que causó decenas de muertos.

"Debe conducirse una investigación justa y razonable para que lleguemos a una conclusión que supere la prueba del tiempo", señaló en rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Geng Shuang.

La fuente oficial añadió que China "se opone firmemente al uso de armas químicas por cualquier país y organización, sea cual sea el propósito".

China apoya el papel mediador de las Naciones Unidas en el conflicto, "con la esperanza de que pueda promover una solución política", sostuvo el portavoz.

El Consejo de Seguridad de la ONU, del que China es miembro permanente. se reunirá de urgencia hoy para analizar la situación en Siria tras el ataque, atribuido por algunas partes al Ejército del régimen de Bachar al Asad.

La reunión ha sido solicitada por nueve de los 15 integrantes del consejo: Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Polonia, Holanda, Suecia, Kuwait, Perú y Costa de Marfil.

México

México expresó su "preocupación más profunda" por el presunto ataque químico lanzado este sábado contra la ciudad de Duma (Siria), que ha dejado decenas de muertos y centenares de heridos.

"El Gobierno de México reitera su condena enérgica ante el empleo de armas químicas, por cualquier actor y bajo cualquier circunstancia, que vulnere las disposiciones del Derecho Internacional y del Derecho Internacional Humanitario", afirmó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en un comunicado.

Indicó que, si la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) y el Consejo de Seguridad de la ONU confirman el ataque, "se constataría una violación flagrante" del Derecho Internacional Humanitario, los derechos humanos y la Convención para la Prohibición de Armas Químicas.

Donald Trump responsabiliza a Rusia e Irán por ataque químico en... No hay “ningún rastro” químico en Duma: Rusia

"Nuestros especialistas militares ya fueron al lugar (...) No descubrieron ningún rastro de cloro o de cualquier otra sustancia química utilizada contra los civiles", declaró el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, en una conferencia de prensa.