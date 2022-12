Estos son los 20 videojuegos que prepara Nintendo para cautivar a nuevos gamers

Hacía tiempo que Nintendo no protagonizaba un Nintendo Direct, esas presentaciones virtuales en las que la empresa nipona lanza sus anuncios en la red para regocijo de su legión de fans.

La noche del jueves volvieron a hacerlo y las novedades comenzaron a presentarse de madrugada. Entre las más destacadas están las nuevas figuras Amiibo anunciadas, los nuevos juegos de Pokémon y el regreso del mítico Zelda, que debutará en Wii U en 2016.

Satoru Shibata ha confirmado que el esperadísimo The Legend of Zelda para Wii U llegará a lo largo de 2016. Además, la nueva entrega de la popular serie podrá aprovecharse de las características de The Legend of Zelda: Twilight Princess HD, la reedición del título publicado en 2006 para GameCube y Wii que acaba de confirmar su llegada a Wii U de forma oficial. Además, para hacer la espera más llevadera, The Legend of Zelda: Phantom Hourglass y The Legend of Zelda: Spirit Tracks, juegos originarios de Nintendo DS, se han puesto a la venta en la consola virtual de Wii U tras la presentación de anoche.

Estos son los títulos y las fechas de su lanzamiento:

1. Noviembre 12 de 2015: actualización de Splatoon

2. Noviembre 19 de 2015: Typoman (Wii U)

3. Noviembre 20 de 2015: Pokemon Super Mistery Dungeon (3DS)

4. Diciembre 12 de 2015: Nuevo DLC gratis de Zelda TriForce Heroes (3DS)

5. Diciembre 20 de 2015: Mega Man Legacy Collection (3DS)

6. Enero 22 de 2016: Nuevo lote de Amiibo

7. Enero 22 de 2016: Mario & Luigi: Paper Jam (3DS)

8. Enero 26 de 2016: Final Fantasy Explorers (3DS)

9. Enero 26 de 2016: LEGO Marvel Avengers (Wii U, 3DS) con nuevos personajes e historias de seis películas diferentes.

10. Febrero 4 de 2016: Xenoblade Chronicles X (Wii U)

11. Febrero 16 de 2016: Mighty No 9 (Wii U)

12. Febrero 27 de 2016: Pokemon Red, Blue and Yellow (3DS)

13. Marzo 4 de 2016: Zelda Twilight Princess para Wii U y el amiibo de Link Lobo (Wolf Link)

14. Marzo 25 de 2016: Hyrule Warriors Legends (3DS)

15. Abril 22 de 2016: Star Fox Zero (Wii U)

16. Mayo 6 de 2016: Pokken Tournament

17. Mayo de 2016: Hive Jump (Wii U)

18. Junio de 2016: Terraria (Wii U, 3DS)

19. Diciembre de 2016: Zelda para Wii U.

20. Diciembre de 2016: Dragon Quest VII y VIII (3DS)