Estos son los escándalos del ‘manilargo’ alcalde Percy Fernández

Este nuevo escándalo se inició cuando la primera autoridad de la ciudad de Santa Cruz le puso su mano a la periodista en un acto público. Ella, incómoda, se la retiró.

El video se volvió viral en las redes sociales y desató una ola de críticas contra el funcionario.

"¿Por qué me senté ahí?, me invitaron a sentarme allí. Necesitaba la proximidad con el alcalde para poder hablar con él en vivo", explicó Mercedes Guzmán a la televisión de su país.

¿Por qué no le di una cachetada? Primero no creo que sea lo correcto responder con otra agresión. Segundo, que si hubiera sucedido esto, de pronto otra hubiera sido la figura y la procesada hubiera sido yo", añadió la comunicadora.

Fernández tuvo que presentar disculpas en público. "Querida señora Mercedes Guzmán, a usted y su familia quiero públicamente manifestarle mi angustia por este lío que se ha armado. Nunca ha sido mi intención ofenderla, ni lo he hecho", dijo en un mensaje difundido por varias canales de televisión en días pasados.

Sin embargo, ante el incidente, las redes y los medios recordaron que no es la primera vez que el funcionario se ha comportado indecorosamente con las damas.

Hace dos años fue grabado cuando le tocaba la cola a la presidente del Ayuntamiento y en el año 2010 cuando inspeccionaba una obra besó a la fuerza a la ingeniera.

Por el más reciente escándalo, Marcela Revollo, una diputada de la oposición, denunció ante la Fiscalía a Fernández por violencia sexual y discriminación, pues señaló que la acción del funcionario "es reiterada".

Paradójicamente, en febrero de este año, Percy Fernández fue escogido como el alcalde más popular de Bolivia y el presidente Evo Morales lo calificó como "el mejor del país".