“Estoy ansioso que se convoquen elecciones de gobernadores y alcaldes para darles una pela”, Maduro

Por su parte, la canciller de Venezuela rechazó las críticas que hicieron varios países, entre ellos Colombia, en medio de las manifestaciones de la oposición.

"Yo estoy ansioso que se convoquen las elecciones de gobernadores y alcaldes para darles una pela a esta gente muy pronto, que dejen el guarimbeo y la violencia, para responderles con votos", dijo Maduro en su programa dominical.

Las elecciones de gobernadores debieron realizarse en diciembre de 2016, pero el poder electoral las suspendió y aún no tienen fecha. Las de alcaldes están pautadas para este año y las presidenciales, las únicas a las que se había referido Maduro en los últimos días, para diciembre de 2018.

"El farsante y golpista no quiere elecciones de ningún tipo! Nosotros seguimos en defensa de la Constitución! NO al AUTOGOLPE!", escribió en Twitter el líder opositor Henrique Capriles, que fue inhabilitado por 15 años y en principio no podrá ser candidato.

Entre tanto, una periodista denunció en su cuenta de Twitter, que militares prohíben a médicos del hospital General del Sur en Maracaibo reclamar por falta de insumos.