Estoy feliz y tranquilo: Chespirito

Roberto Gómez Bolaños se mantiene delicado de salud pero estable y en su casa, según confirmó esta tarde a Efe un familiar cercano. Además, Chespirito publicó el siguiente trino en horas de la tarde de este viernes:



@ElAguila_Gomez: No sólo estoy tranquilo, estoy felíz con Gra, mi hija mayor, que está de visita en casa. La amo: Chespirito. — Roberto G. Bolaños (@ChespiritoRGB) Mayo 2, 2014



En entrevista telefónica rechazó las versiones que han circulado en las últimas horas que hablan sobre la hospitalización del creador de personajes como Chespirito, El Chapulín Colorado y El Chavo del 8.

"Él está en su casa, su condición médica no ha variado en los últimos meses, está en cama bajo el cuidado de una enfermera que permanece con él las 24 horas del día", aseguró.

Según explicó, la también actriz Florinda Meza, esposa del comediante, se encuentra en Nueva York en compañía de otros familiares.

"Su salud sigue sin cambios, si esas versiones fueran ciertas su esposa ya estaría aquí. Él duerme mucho, sigue en cama, hace mucho tiempo que no sale de su habitación, mentalmente está muy bien. Afortunadamente no ha habido necesidad de hospitalizarlo", puntualizó.

El propio hijo del comediante, Roberto Gómez Fernández, publicó hoy un mensaje en la red social Twitter en el que escribió: "Mi padre, bien de salud. Muy tranquilo al nivel del mar. Gracias por preguntar".

En las últimas semanas han surgido periódicamente informaciones sobre un empeoramiento de la salud del actor, de 85 años, pero, al salir al paso de estas versiones, el pasado lunes Gómez Fernández dijo que, pese a los achaques de la edad, sigue activo y de buen humor.

En unas declaraciones difundidas en medios locales, el hijo del cómico, aseguró que "se mantiene activo todos los días" y sigue escribiendo, "solo por el gusto de escribir".

Aseguró que vive en su casa de la ciudad turística de Cancún, y aunque "tienen varias cosas, un poquito de todo", negó que haya sido ingresado en un hospital, como habían informado algunos medios de comunicación.

Gómez Bolaños es una figura muy popular en América Latina por sus series de televisión "El chavo del ocho" y "El chapulín colorado", hasta el punto de que es uno de los mexicanos que más seguidores tiene en la red social Twitter, 6,2 millones de seguidores.