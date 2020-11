“Estoy harto de ustedes”: indignante caso de xenofobia contra domiciliario extranjero

Un indignante caso de xenofobia tuvo lugar en Perú y quedó captado en video: un hombre, molesto por un problema con su pedido, agredió verbalmente a un domiciliario de nacionalidad venezolana.

El diario local La República identificó al trabajador de Rappi ultrajado como Junior Ramírez, de 23 años.

En las imágenes, ocurridas en Miraflores (Lima), se observa al sujeto tratando mal al domiciliario.

Indignante. Un joven venezolano que trabaja en “Rappi” recibió esta clase de insultos, luego que el destinatario se percató de que estaba rota la bolsa que contenía la comida que había solicitado. Ocurrió en Perú #17nov pic.twitter.com/RYDEtIH2bX — Sergio Novelli (@SergioNovelli) November 18, 2020

Cliente: Yo no voy a recibir esta mierda rota

Domiciliario: Simplemente no lo reciba. Voy a mandar a cancelar el pedido, no sé realmente qué irá a hacer soporte, si le devolverá el dinero en cuestión de 15 o 20 días.

Cliente: ¿Por qué eres tan idiota para transportar las cosas?

Domiciliario: Amigo, le estoy explicando

Cliente: ¿Qué me estás explicando? Eres un pobre imbécil, idiota, cómo vas a romper las cosas. Deberías tener una bolsa plástica.

A partir de ese momento, el hombre se pone aún más agresivo: “Tú eres guevón, estoy harto de ustedes, tengo ganas de pegarte $#%&, me cagaste el almuerzo. ¿No entiendes? Habla, imbécil. ¿Tienes algún problema? ¿Quiere que te mande un combo a tu puto país? Respóndeme, estoy molesto, respóndeme hijo de p$%#, dime algo”.

A través de redes sociales, miles condenaron la actitud xenófoba del cliente. Entretanto, La República logró hablar con la víctima.

“Cuando llegué, empecé armando mi protocolo de bioseguridad y -cuando voy a sacar el pedido para colocarlo sobre la banca- resulta que venía vencido por una esquina debido a la humedad, porque la bolsita de cartón es biodegradable. Cuando yo lo levanto se sale el frasco por un costado, no se rompió nada, lo único que se salió fue el refresco. Entonces yo le digo al conserje que llame al señor para que baje, porque el cliente dijo que lo deje en recepción, pero yo quería explicarle la situación”, relató Ramírez.

Y agregó: “El señor baja, le muestro su producto y de una se me va encima, empezándome a insultar. Luego yo saco mi celular y lo empiezo a grabar. Pensé que con esto el señor se iba a contener un poco, pero no. Ya cuando el señor se me empieza a ir encima, yo retrocedo y me acorrala contra las escaleras; no sé si pretendía golpearme o no”.

El embajador de Venezuela en Perú dio a conocer que le brindarán la asesoría necesaria a su connacional para que interponga la respectiva denuncia.

Ya me comuniqué con el, en este momento está regresando a su casa a descansar, mañana lo orientaremos para que formule la denuncia. https://t.co/DrA6HEkTEe — Carlos Scull (@carlosscull) November 18, 2020

