Estrella de televisión propuso vender piel de koalas muertos para financiar caridad en Australia

Los espectadores de ‘Good Morning Britain’ quedaron perplejos por la sugerencia de Ryan-Mark Parsons, que ahora es blanco de críticas.

Parsons, quien es reconocido por haber participado en el concurso de televisión ‘El aprendiz’, mantuvo una discusión con las panelistas del programa Susanna Reid y Wendy Turner sobre el polémico tema.

Should koala fur be sold for charity?

Ryan-Mark from #TheApprentice says the fur from the animals perished in the Australian bushfires should be sold to help other injured animals.

— Good Morning Britain (@GMB) January 23, 2020