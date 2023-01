Estremecedor video muestra cómo un niño estuvo a punto de ahogarse durante clase de natación

Pese a la presencia de dos instructoras, el pequeño de 3 años terminó inconsciente cuando su flotador no le permitió sacar la cabeza para respirar.

Un pequeño descuido con los niños puede llegar a ser mortal y estas imágenes dan cuenta de ello a pesar que había dos adultos presentes.

La imagen de la cámara de seguridad muestra a los alumnos en la pequeña piscina tomando las clases en Zhangjiakou, China. Son ocho niños que tienen flotadores, algo que aparentemente da seguridad, pero no cuando hay un descuido de esta magnitud.

En un momento el pequeño se gira y su cabeza queda sumergida; el flotador le impide volver a tomar una posición normal. Ahí empieza la lucha por emerger para respirar, pero esto se vuelve casi que imposible.

Todo ocurre a pocos metros de las dos cuidadoras, las cuales no se percatan de la situación, pues están entretenidas preparando a otro niño, mientras que el que requiere ser auxiliado empieza a flotar inmóvil.

Finalmente, la mujer que está afuera se da cuenta de lo que está ocurriendo y le avisa a la otra, quien corre a socorrer a la víctima, quien ya está inconsciente.



Medios locales afirman que el menor no tenía signos vitales en el momento en que lo sacaron. Sin embargo, fue trasladado a un hospital donde lograron salvarlo y fue sometido a un proceso de recuperación.

Muchos usuarios critican a las mujeres y recalcan que, si bien el niño no murió, pudo haber tenido consecuencias graves de salud.