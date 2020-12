Estudiante es obligado a quitarse la falda para asistir a su grado y desata particular protesta

Luis Villafañe, un joven estudiante de una escuela en Tucumán, norte de Argentina , estaba a punto de vivir uno de los días más alegres de su vida: el de su graduación.

Sin embargo, el rato se volvió amargo por cuenta del director de la Escuela Técnica N° 1 de Juan Bautista Alberdi, quien lo vio vestido con una falda -que en la zona llaman pollera- y lo obligó a quitársela para dejarlo asistir a la ceremonia.

"Llevé la pollera (falda) para poder cambiarme en la escuela. Me cambié, y al salir del baño, me vio el director y me preguntó: 'qué hacía vestido así, con ropa de mujer'", dijo el estudiante en una entrevista con LV12, un prestigioso medio local.

Ante la exigencia del director, a Luis no le quedó otro camino que responder: “Me impactó su pregunta, a lo que le respondí: 'La ropa no tiene género'. Él me contestó que me tenía que ir ya de ahí”.

El joven se retiró la prenda y asistió con una vestimenta que no correspondía a su gusto, se graduó y posteriormente se cambió de ropa.

Con la falda nuevamente puesta, se tomó una fotografía y la publicó en sus redes sociales con un contundente mensaje.

“En una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política. La homofobia y el machismo en las instituciones escolares EXISTE Y todxs lxs que no cumplimos con la heteronorma estamos y estaremos expuestos a recibir violencia institucional desde que empezamos a cursar hasta el momento en el que nos egresemos (si es que nos dan la posibilidad de hacerlo). Como sociedad tenemos que visibilizar y repudiar toda esta clase de acciones, por nosotrxs y por lxs que vienen. NO NOS CALLAMOS MÁS!!!”, escribió.

Minutos después, la publicación de Luis se hizo viral y terminó en dos cosas: una masiva protesta de hombres y mujeres con falda en una plazoleta de esa ciudad, en rechazo a lo ocurrido, y en un llamado de atención del Ministerio de Educación; por lo que el director no solo tuvo que pedirle disculpas, también adoptar medidas para reforzar los aportes de la ESI, la Educación Sexual Integral (ESI) para padres, madres y docentes.

Un hecho similar sucedió en noviembre en España, lo que provocó una protesta masiva llamada 'Faldatón'.