Estudiante se quitó la vida después de que le dijeran erróneamente que había reprobado un examen

Mared Foulkes se suicidó después que le dijeran erróneamente que había reprobado un examen y que no podía pasar al tercer año de su carrera en Farmacéutica de la Universidad de Cardiff, R eino Unido. La joven murió el pasado 8 de julio de 2020.

De acuerdo con la investigación, Mared Foulkes recibió un correo electrónico automático del centro educativo, horas antes de su muerte, en el que decía que había reprobado un examen de recuperación.

El correo electrónico indicaba que había reprobado con una puntuación de 39%, pero realmente lo había aprobado con 62%.

La primera calificación estaba relacionada con un examen que no había pasado el 26 de marzo y no con el último que había hecho, en el que sí pasó, el 24 de abril.

El decano de la facultad de Farmacéutica, Mark Gumbleton, admitió que es necesario aprender la lección en relación con la forma "confusa” en la que los estudiantes reciben los resultados de sus exámenes.

“Recibió un correo electrónico automático, no había nada personal, ninguna llamada telefónica, nada”, expresó la madre de Mared, Ioana Foulkes, para la BBC.

La joven no había mostrado signos de estar deprimida antes de su muerte y, debido a la pandemia, había tenido que continuar sus estudios de manera virtual.

El día del trágico hecho, la señora Foulkes salió de su casa y, poco después, Mared condujo hasta un puente, en donde dejó su carro, fue vista caminando hacia la baranda del viaducto y "desapareció".

Los servicios de emergencia fueron alertados por un testigo, pero lamentablemente la estudiante fue declarada muerta en la escena.

Según la forense del caso, Katie Sutherland, las acciones de la joven sí se vieron directamente relacionadas con los resultados del examen y que no hay evidencia de que tropezara o resbalara del puente.

"Mared trepó a la cornisa del puente y fue vista saliendo de la baranda. Un caminante l a encontró debajo del puente. No hay evidencia de que se resbalara, tropezara o cayera por accidente", manifestó la forense Sutherland.

La investigación también dictaminó que la joven había buscado ayuda de los servicios de apoyo estudiantil antes de su muerte, pero en ese momento no se creía que representara un riesgo para ella o para los demás.

"Mared Foulkes no había buscado ayuda de un médico de cabecera con respecto al mal humor y no había notas de suicidio. No informó de pensamientos suicidas cuando buscó ayuda de apoyo estudiantil en 2019, pero parecía angustiada y admitió que se estaba autolesionando", agregó Katie Sutherland.

Por otro lado, la madre la describió como alguien que "amaba a su familia y amigos" y estaba enfocada en terminar su carrera.