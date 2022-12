Estudiantes colombianos permanecen en Puerto Rico esperando repatriación tras paso de huracán María

Cerca de 400 personas damnificadas están en el albergue instalado en el Centro de Convenciones en San Juan, entre ellas, los 15 colombianos.

Desde la capital puertorriqueña, los alumnos de la Universidad de Puerto Rico enviaron su testimonio sobre la situación que están viviendo.

“Aquí en el Centro de Convenciones no nos ha faltado comida, no nos ha faltado luz, ni agua, tenemos un sitio donde podemos bañarnos”, aseguró José Pérez, estudiante colombiano.

“Aquí estamos muy bien, esperando el retorno para nuestro país. Sabemos que toda esta situación va a ir mejorando y nosotros pronto vamos a volver a nuestros respectivos hogares”, expresó David Guzmán, colombiano.

“No es fácil empezar de nuevo y ver que no me quedó nada”, dice... “En este momento el Consulado colombiano nos pide a nosotros y a todos los que estamos aquí, que tratemos de localizar a todos los colombianos que quieran salir de la isla (…) aprovecho si alguien en Colombia tiene familiares aquí o conoce alguien que quiera salir, que por favor se comunique con el Consulado colombiano en San Juan o con la Cancillería”, pidió Pérez.

Destrozos causados por María en la isla han provocado que centenares de puertorriqueños decidan abandonar el país. Muchos guardan la esperanza de obtener un cupo en los pocos vuelos que despegan diariamente hacia Estados Unidos.

Así mismo, la isla aguarda la anunciada visita del presidente Donald Trump. Su presencia, tal vez, haga más visible al mundo la dramática realidad por la que pasa el país y que todavía no ha sido dimensionada.

