Estudiantes denunciaron a dos profesoras que los amarraban y amordazaban como castigo

Siete estudiantes, de entre 6 y 12 años, de un colegio en La Guardia, en Santa Cruz, Bolivia, denunciaron a dos profesoras por amarrarlos y amordazarlos con cinta para castigarlos.

Uno de los menores de edad, según información publicada por el medio Unitel, afirmó que a él lo ataron por pedirle prestado un borrador a un compañero.

“Me amarró con diurex a la silla con mis manos hacia atrás, sentado y mi boca cerrada también con diurex, casi una hora”, señaló.

Otro relató que en su “escuela hay cosas malas, es decir las cosas malas son de la profe, ya que me hizo orinar en el cuerpo dentro de mi curso . No me dejó ir al baño y me oriné en mi pantalón (...), ese día yo no le hice renegar, más bien otros compañeros le hicieron renegar”.

Uno de los niños señaló que “la profesora me castigó con diurex de prender papeles, pero solo desde mi boca hasta mis orejas”.

El abogado Jesús Ancalle detalló que las “dos profesoras los amarraban en una silla con cinta los brazos, la boca y las piernas en su mismo pupitre durante la clase. Las profesoras lo hacían como un son de castigo en la clase y los tenían amarrados hasta la hora de salida, que es el mediodía, y lo peor, delante de sus compañeritos”.

“Amenazaban a los niños para que no les contaran a sus padres. Venían siendo maltratados en la escuela durante más de un año”, añadió.

El jurista dijo que “una madre se dio cuenta cuando a la salida encuentra a su hijo llorando y el niño no quería contar cuál era el motivo por el que salía del colegio llorando. La madre interroga al niño y ante tanta insistencia, con mucho temor el niño cuenta lo que en su escuelita había”.

La Defensoría ha valorado a siete niños y todos “coinciden en que estas dos profesoras los maltrataban física y psicológicamente, y al constatar que es cierto lo manifestado por los menores de edad, la Fiscalía de oficio hace una denuncia ante el Ministerio Público por el delito de lesiones graves, violencia psicológica y privación de libertad”.

Las maestras son investigadas por delitos penales, reveló Ancalle, quien pedirá la aprehensión de las mujeres.

Según la denuncia oficial, las profesoras “atentaron contra la salud y la vida de los niños” y “han salido con hematomas y lesiones en las extremidades”.