Estudiantes venezolanos levantan protesta y denuncian ataque de chavistas

Los estudiantes exigían "la verdad" sobre la salud del presidente Hugo Chávez y hoy, luego del anuncio de su fallecimiento por parte de Nicolás Maduro, levantaron su protesta y denunciaron que simpatizantes del Gobierno los atacaron, sin que se reportaran heridos.

"Cuando estaban dando la cadena del fallecimiento del presidente de la República, hubo un atentado por parte de una veintena de encapuchados pertenecientes a colectivos adeptos al oficialismo", explicó Juan Carlos García, representante del movimiento estudiantil de la Universidad Central de Venezuela.

"Fue un saboteo, ellos lo que hicieron fue quemar todo, las carpas, todo lo que se podía a su paso, lo tumbaron, arremetieron contra los estudiantes", expresó el líder estudiantil al asegurar que no hubo heridos.

Según pudo constar la agencia de noticias Efe, había restos de ceniza en algunos puntos de la calle, que ya estaba abierta al tránsito y donde todavía quedaban muchos colchones y pertenencias de los jóvenes, que estaban siendo tomadas por transeúntes.

"Fuimos víctimas por parte de este Gobierno, pero no nos amilanemos, nosotros seguimos en la lucha. Ya veremos cuáles son las medidas siguientes que vamos a tomar en los próximos días", indicó García.

Aseveró, sin embargo, que el llamado de los estudiantes es "de paz" y dijo que el colectivo no quiere "guerra con nadie".

"Que el presidente descanse en paz, no nos queda más que decir", expresó.

Varias decenas de estudiantes habían encabezado protestas en las últimas semanas exigiendo información sobre Chávez en varias partes del país.

Caracas, Venezuela