Estudio sobre peces sugiere posible regeneración de los dientes en humanos

Un grupo de investigadores ha anunciado el hallazgo del primer paso para la regeneración de dientes en seres humanos, tras analizar el funcionamiento de este mecanismo en peces, reveló un estudio publicado hoy la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences.

El estudio se centró en las estructuras que dan lugar en los peces embrionarios a dientes o papilas gustativas.

"Hemos desvelado una evolución de la plasticidad entre dientes y papilas gustativas, y estamos tratando de entender los patrones que median para que el futuro de las células sea dental o sensitivo", afirmó Todd Streelman, biólogo de la Universidad Georgia Tech School de Atlanta (EE.UU.), uno de los responsables de la investigación.

Los científicos se centraron en los peces, ya que no cuentan con lengua, al contrario que los humanos, y sus papilas gustativas están en muchas ocasiones mezcladas con sus dientes.

En concreto, se fijaron en los cíclidos del Lago Malawi, que han adaptado sus dientes y papilas en función de las condiciones en las que habiten: las especies que se alimentan de plancton apenas necesitan dientes, porque tragan la comida; mientras que otras que viven de algas que deben ser rascadas de las piedras, han desarrollado muchos más.

Al cruzar estas dos especies, observaron que en la segunda generación había una sustancial variación en el número de dientes y papilas, por lo que lograron desvelar los componentes genéticos de esta variación.

"Logramos rastrear las regiones del genoma que controlan la correlación positiva entre las densidades de estas dos estructuras", explicó Streelman.

Posteriormente, los científicos consiguieron modificar estos patrones para manipular el desarrollo de esas estructuras, y aumentar el crecimiento de los dientes frente al de las papilas gustativas, y a la inversa.

"No es hasta más tarde, en el desarrollo de los dientes, que se forman el esmalte y la dentina. En sus fases más iniciales, estas estructuras son realmente muy similares", agregó el biólogo.

De acuerdo con el equipo de Streelman, que trabajó con investigadores del King's College de Londres, cerca del 60 % de la población global por encima de los 60 años de edad pierde todos sus dientes.

Esa pérdida causa dolor y puede generar significativos problemas médicos y nutricionales, por lo que estos hallazgos pueden tener un importante impacto.