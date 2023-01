“Estúpido”: Bill Cosby a fiscal tras ser declarado culpable de agresión sexual

Arremetió contra Kevin Steele cuando este aseguró que el actor, por tener avión privado, representaba un riesgo de fuga y debía ser llegado a la cárcel.

Aunque no detuvieron a Cosby, porque pagó una fianza para continuar el proceso en libertad, le retiraron su pasaporte y le prohibieron salir de su casa en Pensilvania.

El cómico es responsable de drogar y agredir sexualmente, hace 14 años, a Andrea Constand, una exempleada de la Universidad de Temple.

Cosby fue declarado culpable de los tres delitos de agresión indecente agravada de los que era acusado: penetración sin el consentimiento de Constand, penetración cuando la joven estaba inconsciente y penetración tras haber sido drogada. Cada delito acarrea una pena máxima de 10 años.

El veredicto fue una reivindicación para la Fiscalía tras un primer juicio anulado en junio porque el jurado no alcanzó un veredicto unánime tras 52 horas de deliberaciones.

También puso fin a una serie de victorias para el abogado Tom Mesereau, que ganó fama al conseguir la absolución de Michael Jackson por abuso sexual de menores en 2005, pero que no consiguió salvar a Cosby.

Movimiento #MeToo espera justicia contra más actores acusados de abusos

¿La condena de Bill Cosby por agresión sexual preanuncia las de otros hombres poderosos acusados de delitos similares? Esta es la esperanza de los defensores de las víctimas tras el veredicto de culpabilidad del legendario actor, aunque nada permite afirmarlo.

"Hay una increíble toma de conciencia sobre la manera en que estos delitos han sido ocultados desde hace años", estimó el fiscal Kevin Steele, que logró la condena de este ícono de la televisión estadounidense seis meses después del inicio del movimiento #MeToo.

"A todas las mujeres que se levantan y cuentan su verdad, yo, nosotros, las apoyamos y las alentamos a continuar", dijo el fiscal.

La condena de Cosby es "una advertencia para los depredadores sexuales en todas partes", estimó la organización feminista estadounidense NOW.

Es "un recordatorio poderoso de que la influencia y el poder deben estar acompañados de importantes responsabilidades", declaró por su lado el actor y creador de 'sitcoms' Seth MacFarlane.

"Las víctimas de Bill Cosby pueden ahora respirar aliviadas. Gracias al juez y al jurado. Gracias a la sociedad por despertarse", tuiteó Rose McGowan, una de las primeras actrices que reveló en octubre los presuntos abusos sexuales del poderoso productor de cine Harvey Weinstein.