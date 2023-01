“Estuve 3 años escondida en un pozo, ¿no pueden 2 semanas en casa?”: sobreviviente del Holocausto

Fue su nieta, desde Argentina, la que publicó el video de la abuelita de 96 años haciendo un llamado para que se acaten las recomendaciones por el COVID-19.

Connie Ansaldi conmovió a sus más de 900.000 seguidores en Instagram ​compartiendo un video de su abuela Elsa Soslowska de Olszewicz para concientizar sobre la importancia del aislamiento social ante el brote del COVID-19.

Según escribió Ansaldi, ante la cancelación de viajes de largas distancias en bus en Argentina, su abuela le dijo: “yo estuve 3 años escondida en un pozo bajo tierra para que no me mataran y 2 años en el guetto. Sin bañarme y casi sin comida. ¿La gente no puede aguantar 2 semanas en sus casas?”.

En su publicación, la periodista argentina hizo un llamado para cuidar a los abuelos, como Elsa, ya que son los más vulnerables a la pandemia.

Tras el éxito del primer clip, se conoció otro mensaje en el que Elsa agradecía que compartieran sus palabras e invitaba a seguir en casa.

“Estoy muy contenta de que la gente tome ejemplo para cuidarse de lo que pasa. Es una desgracia mundial, es como una guerra y uno tiene que cuidarse para sobrevivir. Esperanza tengo que pronto todo va a terminar en buenos términos. Agradezco los que tomaron todas esas palabras porque son del corazón y a veces también un gran dolor de recuerdos”, dijo la ‘Abuli’.