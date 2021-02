Estuvo 10 meses en coma, le dio COVID-19 y despertó sin saber de la pandemia

La familia de Joseph Flavill, de 19 años, no oculta su felicidad porque el joven ha despertado de un coma luego de 10 meses, pero le preocupa que no tenga conocimiento de la pandemia del COVID-19 que hace casi un año tiene en vilo al mundo.

Todo empezó cuando el 1 de marzo del 2020, tres semanas antes de que Gran Bretaña anunciara su primera cuarentena para contener el coronavirus, Flavill fue atropellado por un carro mientras caminaba y, producto del golpe, sufrió una lesión cerebral traumática.

Durante el tiempo que estuvo en coma, en dos ocasiones las pruebas de COVID-19 que le practicaron resultaron positivas.

Sally Flavill Smith, su tía, le comentó al medio británico The Guardian que ha sido complicado tener que comunicarse con él mediante videollamadas y constantemente piensan cómo explicarle por qué no pueden estar a su lado.

“Simplemente no sé por dónde empezar. Hace un año, si alguien me hubiera dicho lo que iba a pasar durante el último año, no creo que me lo hubiera creído. No tengo idea de cómo Joseph llegará a comprender por lo que todos hemos pasado”, dijo la mujer.

Aunque aún hay bastante camino por delante para la recuperación del adolescente, este ya mueves sus extremidades y sigue algunas órdenes de fisiatría. No habla, pero responde sí o no parpadeando.

A través de la campaña Joseph's Journey , la familia recauda fondos para apoyar su recuperación.