Europa se encamina a nuevo confinamiento para frenar aumento de casos de coronavirus

Algunos países de Europa se encaminan de nuevo hacia el confinamiento como medida para frenar los casos de coronavirus COVID-19 , pero menos estricto que en la primera ola.

En Italia, las protestas se tornan cada vez más violentas en contra de cierres y restricciones impuestas en esta segunda ola. El país ha registrado un nuevo incremento de casos diarios: se reportaron 24.991 contagios en 24 horas, así como 205 fallecidos.

En Francia, el balance del Gobierno fue de 288 muertos en los hospitales en las últimas 24 horas y 235 en residencias para ancianos en los últimos cuatro días.

Las autoridades temen un desbordamiento en las unidades de cuidados intensivos (UCI), donde ya están ocupadas más de la mitad de las 5.800 camas disponibles, en un país con un récord promedio de 50.000 contagios diarios.

"Lo que se espera son medidas contundentes y no medias tintas y no algo que nos haga esperar más, cuando sabemos que estamos de cara al muro y tenemos miedo de que el techo se nos caiga sobre la cabeza, como en la primera ola, quizás de una manera más brutal esta vez. Así que no sé cómo podemos hacerlo sin reconfinarnos, debemos ser claros”, dijo Gilles Pialoux, jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas.

También, contra la espada y la pared, la vecina Alemania, con 14.964 nuevos contagios de coronavirus, lo que representa un nuevo máximo desde el comienzo de la pandemia, planea nuevas medidas con el cierre, por un mes, de bares, restaurantes, centros deportivos y culturales.

"Antes de entrar en detalles, quiero describir lo que hace que la situación actual de la pandemia sea tan grave: se trata de la velocidad a la que se propaga el virus y es muy alta. Estamos viendo un aumento exponencial en números y las cifras se duplican aún más rápidamente. Hoy, por ejemplo, tuvimos el doble de casos en comparación con la semana pasada", afirmó Angela Merkel, canciller de Alemania.

En la misa línea, República Checa, que tuvo un nuevo récord de casos, más de 15 mil contagios en las últimas horas, pone en vigor desde la medianoche un toque de queda nocturno.