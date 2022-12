Evacúan planta nuclear en EE. UU. tras colapso de túnel con material radioactivo

La emergencia se registró en la reserva de Hanford, al sureste del estado de Washington. Hasta el momento no hay víctimas.

Cientos de trabajadores de la planta nuclear acataron la orden de protegerse ante el colapso de la estructura, informaron las autoridades.

"Hay preocupación sobre un hundimiento de suelo que cubre túneles de ferrocarril cerca de una antigua planta de procesamiento químico. Los túneles contienen materiales contaminados", señaló un comunicado del Departamento de Energía, que indicó que parte del personal de la planta fue evacuado y otros en áreas potencialmente afectadas fueron resguardados en áreas seguras.

Los primeros reportes indicaron que "no hay indicios de liberación de contaminación en este momento" y que los inspectores "se están acercando más al área donde se registró el hundimiento de suelo para una revisión visual", señaló el Departamento de Energía en un comunicado.

El comunicado precisó que el terreno que erosionó fue de unos 20x20 pies (6x6 m) y que los desechos están ubicados en túneles ubicados a cientos de pies de profundidad (más de 30 m).

"Los túneles contienen materiales contaminados", señaló el Departamento de Energía, que opera la planta de Hanford.

Parte del personal de la planta fue evacuado y otros en zonas potencialmente de mayor riesgo fueron resguardados en áreas seguras.

La directiva de Hanford envió más temprano una alerta en la que se ordenaba que "aseguraran la ventilación" y evitaran "comer o beber".

No hay reportes de heridos ni planes de evacuación de ciudades cercanas.

El Hanford Site se estableció en 1943 durante la II Guerra Mundial como parte del Proyecto Manhattan para proporcionar plutonio para armas nucleares.

De allí salió el material que se usó en la construcción, por ejemplo, de la bomba que se lanzó en Nagasaki.

Hanford concentra el mayor volumen de desechos nucleares de Estados Unidos y es el foco de un inmenso proyecto de limpieza.

Actualmente comercializa energía nuclear y sirve como centro de investigación.