Evo Morales califica de amenaza intención de Colombia de acercarse a la OTAN

El presidente de Bolivia, Evo Morales, calificó este lunes como una "amenaza" para el continente que el Gobierno de Colombia vaya a iniciar un proceso de "acercamiento" a la OTAN con miras a un posible ingreso en esa entidad.

Morales pidió también al secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), el venezolano Alí Rodríguez, que convoque "de emergencia" una reunión del Consejo de Seguridad del bloque para analizar el anuncio hecho por el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, este fin de semana.

Publicidad

"Este mes que comienza, el mes de junio, la OTAN va a suscribir un acuerdo con el Gobierno colombiano, con el Ministerio de Defensa, para iniciar todo un proceso de acercamiento, de cooperación, con miras también a ingresar a esa organización", informó Santos.

Morales dijo sin embargo que Colombia ha hecho un "pedido de ser parte de OTAN" y lo consideró "una amenaza" a los "países del Caribe y Latinoamérica".

Publicidad

"Quiero que sepan, es una agresión, una provocación, una conspiración a Gobiernos antiimperialistas, a Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Bolivia y no vamos a permitir", sostuvo el gobernante boliviano.

Publicidad

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) indicó desde Bruselas que está interesada en impulsar la cooperación con Colombia y que está trabajando para ello, pero aclaró que el país latinoamericano no cumple con los criterios geográficos para ingresar en un futuro en esa entidad .

El mandatario de Bolivia considero que la OTAN es utilizada por Estados Unidos y Europa para invadir a otros países y hacerse de sus recursos naturales.

Publicidad

"Cuando internamente EE. UU. ya no puede dominarnos a países, a Gobiernos, a pueblos antiimperialistas, ¿cómo es posible que Colombia pida ser parte de la OTAN? ¿Para qué? Para agredir a Latinoamérica, para someter a Latinoamérica, para que nos invada la OTAN como ha invadido en Europa y África", insistió.

Publicidad

"No queremos guerra como la OTAN, queremos paz; no queremos muertos, queremos vida y algunos presidentes de Gobiernos como de Colombia que no se equivoquen, no es posible permitir la intervención de la OTAN, (y que) militares de Europa y EE.UU. intervengan a Latinoamérica", dijo.

Morales también hizo un llamado a los movimientos sociales de América Latina y el Caribe "a reflexionar, a repasar la historia, a organizarnos, a unirnos para defender nuestros recursos naturales pero también para defender la vida y rechazar la guerra como pretenden".