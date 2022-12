Evo Morales entrega poder a vicepresidente Álvaro García antes de partir a Cuba para cirugía

Viajó en la madrugada del jueves. Le retirarán un nódulo de la garganta que le provoca ronquera y le impide hablar con normalidad.

Morales dijo, en una breve ceremonia de transmisión del mando de la nación en el aeropuerto de la ciudad central de Cochabamba al vicepresidente, que la operación quirúrgica es "una obligación para mejorar el tema de salud".

"No tengo ningún dolor en la garganta, solo una ronquera", volvió a señalar el gobernante, que lucía un semblante demacrado, antes de partir en el avión presidencial hacia las 00H15 locales (04H15 GMT).

"Según los médicos (el mal) no es una cuestión grave", insistió.

Morales, que gobierna Bolivia desde 2006, apuntó que "no puedo decir cuándo volvemos, eso dependerá de los médicos" cubanos que lo intervendrán.

El mandatario boliviano, de 57 años, anunció el martes que adelantó su viaje, previsto inicialmente para el 8 de abril, por "urgencia", debido a que "siento que cada vez (el mal) va empeorando, y mejor rápidamente someterse a una pequeña cirugía".

La cirugía en la garganta será practicada el viernes, según la ministra de Salud, Ariana Campero, quien anunció que tras la operación, Morales tendrá un "reposo de voz total" de "más o menos dos semanas".

El gobernante, que busca un mecanismo legal que le permita habilitarse para postular a un cuarto mandato, consideró que en la fase postoperatoria "el problema es el reposo".

La jornada diaria de Morales comienza a las cinco de la mañana, con alguna reunión en el presidencial Palacio Quemado, y prosigue con un promedio de cuatro entregas de obras, en las que invariablemente pronuncia prolongados discursos.

Tras presentar malestares a mediados de marzo, Morales realizó un viaje a La Habana para una revisión médica, donde se le diagnosticó un nódulo benigno en la garganta.

El presidente reveló que experimentó un dolor "insoportable" que no lo dejaba dormir, por lo que buscó atención médica en Cuba.

Desde que asumió en 2006, Morales fue operado dos veces por problemas en su rodilla debidos a su afición por el fútbol, y otra vez en la nariz para realizar un correctivo en las fosas nasales y que pudiera respirar correctamente.