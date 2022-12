Evo Morales no pudo ver a Chávez en Caracas

Añadió que sí pudo reunirse con la familia del presidente venezolano en el hospital militar de Caracas, donde el mandatario se encuentra internado.

"Ojalá pronto mi hermano Chávez esté al frente de la República Bolivariana de Venezuela", puntualizó.

Morales hizo este martes una escala en Caracas de camino a Nueva York en la que finalmente no pudo visitar al presidente Chávez pero en la que se reunió con el vicepresidente, Nicolás Maduro, y con el presidente del Parlamento, Diosdado Cabello.

"Mi deseo es que ojalá muy pronto el hermano Hugo Chávez esté nuevamente al frente del Gobierno de la revolución bolivariana, defendiendo como siempre ha hecho a su pueblo", añadió el presidente boliviano.

"Me duele mi compañero Fidel, que ya no es presidente, y que el hermano Chávez esté en una situación difícil de salud", indicó el mandatario boliviano, quien destacó que los pueblos de ambos países reconocen a sus líderes por haber acompañado sus luchas históricas.

Morales aprovechó este martes su visita a Caracas para conversar con "el estado mayor de la Revolución Bolivariana", para darles ánimo y fuerza y para transmitirles que Bolivia les acompaña, según fragmentos de la reunión difundido por la televisión estatal.

El presidente venezolano, de 58 años y en el poder desde 1999, regresó el lunes y por sorpresa a Caracas para continuar en el Hospital Militar de Caracas el tratamiento contra el cáncer del que fue operado por cuarta vez el 11 de diciembre en La Habana