Evo Morales pide a campesinos que enseñen idiomas extranjeros a sus hijos

El presidente de Bolivia, Evo Morales, recomendó a campesinos, indígenas y obreros que se aseguren de que sus hijos aprendan algún idioma foráneo, como inglés, francés o chino, para que puedan acceder a becas de capacitación en el exterior.

"Aquí tenemos una debilidad y no solamente para el movimiento campesino del trópico sino para todo el movimiento campesino y obrero boliviano: nuestros hijos no pueden adjudicarse y ganar las becas porque no hablan inglés", dijo Morales en un acto en el trópico de Cochabamba.

Y agregó que si los profesionales quieren hacer una maestría o un doctorado fuera del país, obligatoriamente "tienen que perfeccionar algún idioma extranjero, inglés, francés" o "chino mandarín".

El mandatario expresó esta preocupación porque, según dijo, en las convocatorias que hace el Gobierno a profesionales para enviarlos a capacitar con becas fuera del país, tan solo "el 1 o 2 %" de los que se clasifican son "hijos del movimiento campesino obrero", mientras que "la mayor parte son de las ciudades".

"Quiero que me entiendan, por más que sea un hijo nuestro (de campesinos u obreros) el mejor profesional, si no habla inglés, no va a poder acceder a becas para maestría o para doctorado", indicó.

Por ello, pidió a estos sectores que "exijan" a sus hijos que, además de hablar castellano y alguna lengua indígena, aprendan otra foránea "para que puedan acceder a becas" y, tras capacitarse en el exterior, retornen a Bolivia y puedan administrar las empresas e industrias que está montando su Gobierno.

El mandatario también reiteró su deseo de que al menos los dirigentes de los sindicatos sepan hablar inglés para poder enviarles a los países de África "a crear conciencia" ante el robo de sus recursos naturales que, según dijo, cometen las empresas de Europa y Norteamérica.

"Si hablaran inglés (les haría) viajar allá para concientizar y aportar nuestra experiencia para la liberación de estos pueblos porque una liberación de carácter cultural, de carácter social hay que acompañar con la liberación económica y científica", señaló.