Evo Morales planifica nueva campaña electoral de Bolivia desde Argentina

Pese a que aún no hay fecha de elecciones, el expresidente anunció este domingo que mantuvo reuniones con dirigentes de su partido Movimiento al Socialismo.

"A un mes del golpe de Estado en #Bolivia, sostuvimos nuestra primera reunión en Buenos Aires con algunos dirigentes departamentales y nacionales de movimientos sociales, alcaldes, dirigentes del MAS y asambleístas para hacer una evaluación política y planificar para la campaña", tuiteó Morales.



